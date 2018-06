Ministra da Defesa fala em aliança com EUA A ministra paraguaia da Defesa, María Liz García de Arnold, cogitou no domingo da possibilidade de Assunção fazer uma aliança militar com os EUA. "O Paraguai é livre para escolher seus aliados estratégicos para sustentar seu desenvolvimento", disse a ministra, comentando uma entrevista sua, publicada no mesmo dia pelo jornal ABC Color, sob o título "Não se pode descartar uma nova guerra na região do Mercosul".