Ministra de Chávez tatua a assinatura de Bolívar A ministra venezuelana Érika Farias, responsável pela Secretaria da Presidência, tatuou no braço esquerdo a assinatura do libertador Simon Bolívar. O desenho, que fica pouco acima do punho de Érika, foi revelado por uma foto tirada durante reunião com o presidente Hugo Chávez há algumas semanas. A ministra está no cargo desde o ano passado.