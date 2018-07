Ministra é pré-candidata à presidência do Chile A ministra do Trabalho do Chile, Evelyn Matthei, foi escolhida hoje como pré-candidata do partido União Democrata Independente (UDI) para as eleições presidenciais de 17 de novembro. Economista, com 59 anos de idade, ela substitui Pablo Longueira, que desistiu de representar o partido ao reconhecer que sofre de depressão.