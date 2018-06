"O referendo na Crimeia...é uma violação da lei internacional e uma tentativa de dividir a Europa" disse o ministro alemão a repórteres em Kiev, após se reunir com o presidente interino da Ucrânia, Oleksandr Turchynov.

No referendo, realizado no último dia 16, a república autônoma da Crimeia decidiu abandonar a Ucrânia e voltar a fazer parte do território russo. Fonte: Dow Jones Newswires.