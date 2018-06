Ministro alemão defende programa de austeridade grego O ministro de finanças da Alemanha, Wolfgang Schaeuble, afirmou neste domingo que a Grécia precisa implantar seu programa de austeridade porque a solidariedade europeia "não é uma via de mão única", de acordo com entrevista ao jornal Bild am Sonntag. "Só posso dizer que o caminho ao qual chegamos com os gregos precisa ser seguido e, de acordo com a minha convicção, será perseguido com sucesso", declarou.