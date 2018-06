Ministro alemão diz que Putin usa desculpas de nazistas O ministro das Finanças da Alemanha, Wolfgang Schäuble, comparou nesta segunda-feira a anexação da Crimeia pela Rússia com as ações expansionistas dos nazistas na década de 1930. Essa é a mais contundente declaração até agora de um alto funcionário do gabinete da chanceler Angela Merkel sobre as atitudes do presidente Vladimir Putin.