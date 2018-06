Ministro alemão elogia tom do discurso do Irã O ministro das Relações Exteriores da Alemanha, Guido Westerwelle, se reuniu nesta terça-feira com o presidente do Irã, Hassan Rowhani, e aceitou o "novo tom" do governo iraniano, mas exigiu uma "ação substancial" sobre o controverso programa nuclear do Irã.