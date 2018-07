Ministro alemão vai se reunir com Netanyahu e Abbas

Ele disse que a chanceler Angela Merkel está "bastante preocupada" com a escalada do conflito entre Israel e forças do Hamas na Faixa de Gaza. Westerwelle vai se encontrar tanto com o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, quanto com o presidente da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas.

Seibert disse que Israel tem o direito de se defender dos foguetes lançados a partir da Faixa de Gaza, afirmando que o lançamento deles por militantes é a causa do conflito, mas ao mesmo tempo expressou a preocupação do governo da Alemanha com as vítimas civis. O governo alemão vai trabalhar pelo "mais rápido possível" cessar-fogo, afirmou. As informações são da Dow Jones.