Ministro alemão viaja à Ucrânia para discutir crise

Steinmeier irá se encontrar com o primeiro-ministro interino da Ucrânia, Arseniy Yatsenyuk, e com líderes do novo governo em Kiev para se atualizar da situação da crise política no país e, em seguida, viajar para Donetsk, no leste ucraniano, para conversar com o governador local.

O porta-voz do ministério, Martin Schäfer, informou que o objetivo da viagem é demonstrar o apoio da Alemanha para a estabilização econômica e política da Ucrânia.

No início da semana, Steinmeier pediu à Rússia que deixasse claro a comunidade internacional que não buscará anexar qualquer território além da Crimeia. Na Europa, crescem as preocupações de que o governo de Vladimir Putin tente anexar outras regiões que faziam parte da antiga União Soviética. Fonte: Dow Jones Newswires.