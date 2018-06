Ministro arábe diz que geopolítica impacta no petróleo

"O panorama geopolítico e as especulações estão impactando os preços", disse o ministro saudita em uma reunião em Seul, onde se reúnem ministros de Energia da Ásia e do Oriente Médio. "O mercado está bem equilibrado e os estoques permanecem dentro do alcance", completou, acrescentando que a Arábia Saudita e outros produtores "continuam dispostos e capazes de atender a qualquer demanda adicional."

Os comentários foram feitos após bruscas flutuações dos preços de petróleo nos últimos dias. As oscilações foram determinadas pela possibilidade de uma intervenção militar liderada pelos Estados Unidos contra o regime da Síria, em resposta ao ataque de armas químicas contra os civis em 21 de agosto.

Nas últimas semanas, as incertezas sobre a crise na Síria e uma queda acentuada na produção de petróleo da Líbia fizeram com que os preços do petróleo ficassem voláteis e fomentaram os temores sobre o fornecimento de petróleo bruto no Oriente Médio, que produz cerca de um terço do petróleo do mundo. Fonte: Dow Jones Newswires.