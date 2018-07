Ministro belga propõe redução de tropas no Afeganistão

A Bélgica se junta a um número cada vez maior de nações da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) que pretende retirar grande parte das tropas do país árabe. Aliados europeus e vários países membros da organização contribuem com cerca de 40 mil tropas para as forças da Otan.

Metade dos soldados da Bélgica fazem a segurança do aeroporto de Cabul. O restante está alocado principalmente em Kandahar, no sul do Afeganistão, onde seis jatos belgas F-16 estão a postos. As informações são da Associated Press.