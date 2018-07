Ministro britânico cai após escândalo

Apesar de não ter nenhum cargo no governo, Werritty - que presidiu uma extinta consultoria de defesa - acompanhou Fox em 18 viagens internacionais oficiais e identificava-se como assessor do ministro.

Padrinho de casamento de Fox e amigo com quem chegou a dividir um apartamento, o lobista esteve presente em muitas reuniões oficiais desde o ano passado, incluindo encontros com o general americano John Allen, hoje no comando das forças da Otan no Afeganistão. A renúncia é o maior golpe sofrido pelo gabinete de Cameron desde maio do ano passado, quando os conservadores assumiram o governo.

O premiê nomeou Philip Hammond como o novo ministro da Defesa. Ele ocupava a pasta de Transportes e esteve à frente do ministério durante a crise aérea, em dezembro, quando o principal aeroporto da Grã-Bretanha, o de Heathrow, em Londres, foi fechado pelas tempestades de neve que provocaram o cancelamento de milhares de voos.

O cargo de Fox é particularmente delicado porque a Grã-Bretanha tem cerca de 10 mil soldados no Afeganistão e desempenhou um papel importante na campanha da Otan na Líbia durante a rebelião contra o ditador Muamar Kadafi. Ao mesmo tempo, o governo foi obrigado a fazer cortes no orçamento do setor como parte de uma ampla redução de gastos públicos.

Ao comentar a demissão, Cameron elogiou a atuação do ministro nas operações na Líbia. Fox vinha sendo pressionado a explicar a influência de Werritty no Ministério da Defesa e dizer quem financiou as viagens do amigo.

O Partido Trabalhista, o principal de oposição na Grã-Bretanha, também quer saber se Werritty teve acesso a informações sigilosas, de segurança nacional ou comercialmente úteis. / REUTERS e NYT