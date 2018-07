Ministro chinês elogia rebeldes líbios O governo da China elogiou o Conselho Nacional de Transição da Líbia, que representa os rebeldes do país, declarando que o organismo se tornou "um importante sócio no diálogo". A afirmação foi interpretada como uma mudança que poderá complicar o esforço do ditador Muamar Kadafi para se manter no poder. A declaração foi dada na quarta-feira, pelo ministro de Exterior chinês, Yang Jiechi, durante a visita do líder da oposição líbia, Mahmoud Jibril, a Pequim.