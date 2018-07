Ministro da Alemanha defende mais poder dentro da UE

Se necessário, disse Westerwelle, a União Europeia deveria, junto com o Fundo Monetário Internacional (FMI), poder intervir diretamente nos orçamentos dos países do bloco que recebessem ajuda financeira mas não conseguissem cumprir suas metas fiscais.

No entanto, os ministros de Luxemburgo e da Finlândia discordam. Eles dizem que mudar o tratado da União Europeia é uma tarefa muito grande para ser resolvida no momento e, em vez disso, o bloco deveria tentar reforçar as regras orçamentárias por meio dos canais existentes. As informações são da Dow Jones.