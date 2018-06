Ministro da Arábia Saudita diz país que não está em guerra com o Irã

Segundo o ministro, o presidente do Iêmen pediu a intervenção saudita para "proteger a legitimidade do Estado e acabar com a guerra declarada pelos hutis para ocupar todo o Iêmen". Al Faisal falou com jornalistas depois de participar de um encontro com o ministro de Relações Exteriores da França, Laurent Fabius, em Riade, este domingo.

A Arábia Saudita divide fronteira com o Iêmen e tem liderado a campanha contra os hutis, grupo rebelde xiita. A ação busca restabelecer no cargo o presidente, que fugiu para Riade no último mês.

A campanha tem aumentado as preocupações de que o Iêmen poderia se tornar o local de uma guerra entre a maioria dos países sunitas liderados pela Arábia Saudita e o Irã xiita, principal rival por poder na região. O Irã tem oferecido apoio aos hutis, embora o país negue fornecer armas. Fonte: Dow Jones Newswires.