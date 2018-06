Ministro da Argélia admite erros em crise de reféns O ministro das Relações Exteriores da Argélia, Mourad Medelci, reconheceu que as forças de segurança argelinas cometeram erros ao lidar com a recente crise de reféns numa refinaria de gás localizada numa área desértica do país, durante a qual muitos funcionários estrangeiros foram mortos por ataques militares.