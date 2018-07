Ministro da Bélgica descarta imposto sobre riqueza

Enquanto Vanackere concedia entrevista ao programa de TV dominical De Zevende Dag, a vice-premiê Laurette Onkelinx disse aos participantes de um congresso do Partido Socialista belga na cidade de Namur que estava pensando em "propostas para combater a especulação financeira". O líder do Partido Socialista, Thierry Get, afirmou recentemente que as receitas fiscais do país foram 75% vinculadas a salários e só 25% a ganhos de capital. No início deste mês, ele disse ainda que o pagamento de impostos de Mitt Romney, candidato republicano à Casa Branca, teria sido 15 vezes menor na Bélgica do que nos Estados Unidos.

O debate sobre um possível imposto sobre riqueza aumentou depois da tentativa do bilionário francês Bernard Arnault de adquirir a nacionalidade belga. Arnault, o quarto homem mais rico do mundo, com uma fortuna estimada pela revista Forbes em US$ 41 bilhões, negou que a busca pela nacionalidade belga tenha sido motivada pelo anúncio do presidente francês, François Hollande, de imposição de tributação sobre altos rendimentos. As informações são da Dow Jones.