Ministro da Defesa do Iêmen sobrevive a atentado

SANAA - Um carro-bomba explodiu quando a comitiva do ministro da Defesa do Iêmen passava pela capital do país, Sanaa, nesta terça-feira, 11, matando pelo menos 13 pessoas. O ministro, o major-general Mohammed Nasser Ahmed, não foi atingido, informaram autoridades de segurança, falando em condição de anonimato.

O ministro já foi alvo de várias tentativas de assassinato. A explosão atingiu o comboio de Ahmed quando ele se dirigia para uma reunião de gabinete.

Oito dos seguranças do ministro estão entre os 13 mortos. Os outros cinco eram civis, que passavam pelo local. Nenhum grupo assumiu a autoria, mas o ataque apresentou características dos atentados realizados pela Al-Qaeda. O atentado também ocorreu um dia depois de autoridades iemenitas terem anunciado a morte do número 2 da rede terrorista do braço iemenita da organização no país.

O ramo iemenita da Al-Qaeda é visto como o mais ativo do grupo no mundo, planejando e realizando ataques contra alvos no Iêmen e também nos Estados Unidos. O grupo se aproveitou o vácuo político durante o levante inspirado na Primavera Árabe, no ano passado, para tomar o controle de grandes áreas de terra no sul do país.

Mas o Exército iemenita lançou uma ampla ofensiva, com apoio norte-americano e expulsou os militantes de várias cidades. As informações são da Associated Press.