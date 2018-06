Ministro da Defesa venezuelano condena ataque ‘inaceitável’ ao Congresso

CARACAS - O ministro da Defesa da Venezuela, Vladimir Padrino, condenou na quarta-feira 5 o ataque à Assembleia Nacional realizado por um grupo armado de simpatizantes do chavismo, que feriram deputados da oposição e cercaram a sede do Legislativo por mais de sete horas, impedindo a saída de quem estava no local.

"Condenamos a violência em qualquer das suas formas, independente de onde ela venha. Os fatos ocorridos hoje (quarta-feira) na Assembleia Nacional são inaceitáveis", escreveu Padrino em sua conta no Twitter.

O ministro elogiou o presidente do país, Nicolás Maduro, por ter condenado anteriormente a violência no Parlamento. "Como estadista e líder político, ele repudiou de maneira imediata esses fatos de violência", disse.

1. Condenamos la violencia en cualquiera de sus formas, venga de donde venga. Los hechos suscitados hoy en la AN, son inaceptables. — Vladimir Padrino L. (@vladimirpadrino) July 6, 2017

Além disso, ele também pediu que a oposição siga o exemplo do presidente e expresse sua repulsa quando bases militares e centros de saúde, educação e de alimentação forem atacados.

Padrino acusou os opositores de terem cometidos "atos terroristas", utilizando menores de idade, durante a onda de protestos contra o governo. A reação do ministro ocorre depois de os deputados opositores terem responsabilizado o governo pelo ataque e acusado a Guarda Nacional Bolivariana, que deveria proteger a Assembleia Nacional, de ter facilitado o acesso dos manifestantes à sede do Legislativo.

Reação internacional

Os EUA também condenaram o "inaceitável ataque" de simpatizantes do chavismo. Em nota, o Departamento de Estado americano pediu a Maduro que forneça "imediata proteção" à Assembleia Nacional e "leve os responsáveis à Justiça".

"Essa violência, perpetrada durante a comemoração da independência da Venezuela, é um ataque aos princípios democráticos protegidos por homens e mulheres que lutaram por ela", indicou o comunicado do Departamento de Estado.

Os EUA também pediram a todas as partes na Venezuela que se abstenham da violência. Por fim, a diplomacia americana condenou o que considera um "crescente autoritarismo" do governo chavista e convidou o presidente do país a "cumprir com os compromissos" firmados no diálogo com a oposição mediado pelo Vaticano.

"A Venezuela deve realizar eleições livres, justas e críveis de imediato, respeitar a Constituição e a Assembleia Nacional, libertar imediata e incondicionalmente todos os políticos presos e atender às necessidades humanitárias do povo venezuelano", indicou a nota.

O governo dos EUA condenou ainda a convocação da Assembleia Nacional Constituinte, promovida por Maduro, que, segundo o Departamento de Estado, tem como objetivo "minar" as instituições democráticas da Venezuela. / AFP e EFE