Ministro da Guiné diz que surto de Ebola foi controlado O ministro de Relações Exteriores da Guiné, François Fall, afirmou que o país colocou o surto do vírus Ebola sob controle, depois de mais de 100 pessoas morrerem por causa da doença no país. "Nós temos a satisfação de dizer que controlamos a disseminação da epidemia", disse Fall após uma reunião com o ministro de Relações Exteriores da África do Sul, Maite Nkoana-Mashabane, em Pretória.