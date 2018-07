Ministro da Justiça elogia eleição de Graziano na FAO O ministro da Justiça, José Eduardo Cardozo, elogiou a eleição do brasileiro José Graziano para a diretoria-geral da Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO, na sigla em inglês). "Uma vitória espetacular, que foi muito motivada pelo currículo, pela personalidade, pelas características do Graziano. É um homem que tem uma experiência profunda, um conhecimento fantástico do setor e vai contribuir demais para esse órgão e para o Brasil".