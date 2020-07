Ministro da Saúde da Nova Zelândia pede demissão após 'furar' confinamento

WELLINGTON - O ministro da Saúde da Nova Zelândia, David Clark, que saiu do confinamento para ir à praia com a família e criticou uma autoridade conceituada do país, entregou o cargo nesta quinta-feira, 2. O ministro da Educação, Chris Hipkins, ficará responsável pela pasta até setembro.

O futuro de Clark no governo do país já foi questionado em abril, quando ele admitiu ter violado as regras do confinamento para ir à praia com sua família, um passeio "idiota", do qual se arrependia.

Na época a primeira-ministra Jacinda Ardern decidiu mantê-lo no cargo, alegando que não era hora de desestabilizar o setor de saúde.

Mas com a eleição legislativa daqui a dois meses, a líder trabalhista agora parece convencida de que a presença de Clark no governo não é mais adequada.

"É essencial que as autoridades de saúde tenham a confiança dos neozelandeses", disse Ardern.

Desde que foi divulgada sua ida à praia, Clark ficou longe dos holofotes.

A imagem do ministro piorou perante a opinião pública quando ele criticou diante das câmeras o diretor geral de saúde, Ashley Bloomfield, que o acompanhava em todas as entrevistas coletivas diárias sobre o novo coronavírus.

A atuação de Bloomfield no combate à covid-19 tinha a aprovação dos neozelandeses.

A intervenção do ministro criticando seu subordinado viralizou na internet e desgastou ainda mais a imagem do ministro.

Ardern disse que o ministro da Educação, Chris Hipkins, ficará encarregado da pasta da saúde até as eleições de 19 de setembro./AFP