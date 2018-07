Ministro da Somália é morto após ataque de suicida O ministro do Interior da Somália, Abdishakur Sheik Hassan, foi morto hoje após um atentando desfechado por uma suicida na casa do político, informou um funcionário da segurança somali à agência France Presse. "O ministro morreu no hospital", disse Adan Mohammed. "A informação que temos indica que uma jovem mulher, sobrinha do ministro, conduziu o ataque".