Ministro das finanças alemão diz acreditar na adoção de reformas na Grécia

Ele enfatizou que a Grécia precisa cumprir todas as condições acordadas com os ministros das finanças da União Europeia. "Fechamos um acordo no Eurogrupo. O primeiro-ministro grego Alexis Tsipras fez uma promessa. Se a Grécia não cumprir sua parte, não haverá mais auxílio", lembrou.

O ministro alemão disse também que a decisão cabe aos gregos. "Não queremos a saída da Grécia. Estamos mostrando solidariedade, mas não somos sensíveis a chantagens. A Grécia não foi forçada a entrar no programa de resgate, então [a extensão do pacote] está nas mãos do governo de Atenas". Fonte: Dow Jones Newswires.