Ministro das Finanças renuncia após repressão O ministro das Finanças egípcio, Hazem el-Beblawi, renunciou ontem por discordar da maneira com a qual o conselho militar que governa o país lidou com os protestos de cristãos coptas no domingo. A manifestação terminou em confrontos com as forças de segurança e deixou 25 mortos. O conselho prometeu investigar o incidente.