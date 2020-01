Ministro das relações Exteriores do Irã visita novo sultão de Omã

O novo sultão de Omã, Haitham bin Tariq Al Said, se encontrou neste domingo, 12, com o ministro das Relações Exteriores do Irã, Yavad Zarif, que chegou a Omã em uma visita surpresa após a morte do ex-líder Qaboos bin Said e em meio à crescente tensão no Oriente Médio.

"Sua Majestade Haitham bin Tariq bin Taimur recebeu o Ministro das Relações Exteriores do Irã e o enviado especial do Presidente da República Islâmica do Irã, Javad Zarif, no Palácio Al Alam", anunciou a agência oficial ONA sem dar mais detalhes.

Zarif lamentou no sábado, 11, em sua conta oficial no Twitter, a recente morte do sultão anterior, Qabús, que morreu no início da manhã de 11 de janeiro, depois de governar o país por 50 anos e exercer um papel de mediador na maioria dos conflitos na região.

Após a recente escalada de tensão no Oriente Médio devido a um cruzamento de ataques entre Washington e Teerã no território iraquiano, o sultanato pediu calma, em consonância com sua política de manter uma posição neutra entre o eixo sunita liderado pela Arábia Saudita e pelo xiita, com Teerã na liderança.

Em discurso à nação, o novo sultão Tariq al Said prometeu continuar a política conciliatória e de não interferência de seu antecessor. Além disso, o ex-presidente francês Nicolas Sarkozy chegou à capital do sultanato, Mascate, segundo a agência da ONA. Por seu lado, a agência de notícias Qatar QNA anunciou que o emir do país, Tamim bin Hamad Al Thani, também viajou a Muscat para "expressar suas condolências" após a morte de Qaboos.

Após o anúncio da morte do sultão, os países do mundo árabe transferiram suas condolências a Omã e descreveram Qaboos como um conciliador ou fundador do moderno avivamento de Omã, enquanto algumas das nações anunciavam até dias de luto e funerais. /EFE