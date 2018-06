Ministro de Erdogam deve ser novo primeiro-ministro

Davutoglu é próximo à ao atual primeiro-ministro Recep Tayyip Erdogan, que deixa o cargo para assumir a presidência do país.

Erdogan domina a política da Turquia há mais de uma década e deve continuar a ter forte influência sobre o governo, apesar do cargo de presidente ser majoritariamente cerimonial. Ele já afirmou que fará uso de suas prerrogativas de presidir reuniões do gabinete de governo. Davutoglu, que deve assumir o cargo após aprovação do partido, era conselheiro-chefe de Erdogan desde 2003 e ministro do Exterior desde 2009. Fonte: Associated Press.