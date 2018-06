Ministro de Israel diz que há 'crise' na relação com EUA

Lapid fez os comentários um dia depois de autoridades norte-americanas afirmarem que o governo do presidente Barack Obama recusou o pedido do ministro da Defesa israelense, Moshe Yaalon, para se reunir com diversos assessores nacionais de segurança.

A Casa Branca e o Departamento de Estado rejeitaram as propostas do ministro israelense para encontros com o vice-presidente, Joe Biden, com a Conselheira Nacional de Segurança, Susan Rice, e com o Secretário de Estado, John Kerry, durante sua viagem de cinco dias aos EUA. O governo norte-americano continua ofendido por comentários negativos de Yalon sobre os esforços de paz no Oriente Médio e as negociações nucleares com o Irã. Fonte: Associated Press.