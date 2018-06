Ministro de Relações Exteriores da Romênia renuncia O ministro de Relações Exteriores da Romênia, Teodor Melescanu, que estava há uma semana no cargo, renunciou nesta terça-feira, após milhares de cidadãos no exterior não conseguirem votar no segundo turno das eleições presidenciais deste fim de semana. Seu antecessor renunciou na semana passada depois de problemas semelhantes no primeiro turno.