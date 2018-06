Ministro de Relações Exteriores do Iêmen rejeita apelo de ex-presidente pela paz O ministro de Relações Exteriores do Iêmen, Riyadh Yaseen, rejeitou um apelo pela paz feito pelo ex-presidente Ali Abdullah Saleh e afirmou que a ofensiva militar liderada pela Arábia Saudita contra os combatentes do Houthi, aliados do Irã e contrários ao governo iemenita, ainda não acabou.