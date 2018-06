Ministro defende prisão de africanos no país Após o registro de vários delitos nas últimas semanas, supostamente cometidos por imigrantes ilegais, o ministro do Interior de Israel, Eli Yishai, disse ontem que todos os imigrantes africanos "deveriam ser presos". Em uma entrevista à emissora de rádio do Exército israelense, Yishai afirmou que a solução para esses últimos fatos é "dura, mas simples: pôr todos eles, sem exceção, em prisões e centros de detenção". O ministro ainda disse que os imigrantes presos deveriam ser deportados aos países de origem.