Ministro diz que número de mortes na Argélia pode subir O ministro das Comunicações da Argélia, Mohamed Said, disse neste domingo que o número de mortos após o confronto que pôs fim à invasão de um campo de gás no país ainda pode crescer. Números preliminares indicam que 23 reféns morreram. "Temo que a contagem possa ser revisada para cima", afirmou Said à emissora de rádio pública Channel 3.