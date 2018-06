Ministro do Egito alerta sobre colapso do Estado

O fracasso em resolver a situação "pode levar a graves consequências se as forças políticas não agirem" para enfrentar o problema, afirmou Sissi em comentários publicados em sua página no Facebook.

Segundo o general, o conflito entre forças políticas e opositores sobre o gestão do país pode "levar a um colapso do Estado e ameaça futuras gerações". As falas de Sissi foram tiradas de um discurso feito a estudantes em uma academia militar.

Sissi, que também é o líder do Exército do Egito, avisou que os problemas políticos, econômicos, sociais e de segurança do país constituem "uma ameaça à segurança do país e sua estabilidade".

As informações são da Dow Jones.