Ministro do Irã está esperançoso com negociação nuclear O ministro das Relações Exteriores do Irã disse nesta sexta-feira (15) que está esperançoso com as negociações internacionais sobre o programa nuclear iraniano, mas voltou a defender o reconhecimento do que ele chama de "direitos nucleares". O Irã e o grupo de seis potências mundiais (também conhecido como P5+1) não chegaram a um acordo no último final de semana, e uma nova rodada está marcada para começar em 20 de novembro, também em Genebra.