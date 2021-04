Ministro dos Transportes da Argentina morre em acidente de carro

Buenos Aires — Morreu, na noite de sexta-feira, 23, o ministro dos Transportes da Argentina, Mario Meoni, vítima de um acidente de trânsito. Ele tinha 56 anos e comandava a pasta desde a eleição do presidente Alberto Fernández, em dezembro de 2019.

O acidente ocorreu próximo à cidade de San Andrés de Giles, localizada na província de Buenos Aires. Segundo fontes, o ministro viajava sozinho em direção a Junín, onde foi prefeito de 2003 a 2015.

“Recebi com muita tristeza a notícia do falecimento de Mario Meoni, um político completo, incansável e honesto”, escreveu o presidente do país, Alberto Fernández, em seu perfil oficial no Twitter.

Con mucha tristeza recibí la ingrata noticia del fallecimiento de @mariomeoni, Ministro de Transporte de nuestro Gobierno. Con él perdemos a un político cabal, incansable y honesto. Un funcionario ejemplar. Con sincero pesar acompaño a quienes como yo lo han querido y respetado. pic.twitter.com/NV8gX5GmKJ — Alberto Fernández (@alferdez) April 24, 2021

Após tomarem conhecimento da morte de Meoni, por volta da meia-noite, outros integrantes do governo prestaram homenagens ao político, que começou sua carreira no atual partido de oposição União Cívica Radical. “Imensa tristeza pela morte de Mario Meoni. Um grande parceiro, enormemente comprometido com sua tarefa à frente do Ministério dos Transportes", escreveu o chefe de Gabinete da Argentina, Santiago Cafiero.

Os políticos da oposição também enviaram suas condolências. “Lamento muito a morte de Mario Meoni, ministro dos Transportes da nação. Minhas condolências aos seus familiares e entes queridos neste momento terrível", disse o prefeito de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta.

O último ato público de Meoni aconteceu na sexta-feira na cidade de Rosário, onde oparticipou de uma reunião do gabinete Federal./EFE