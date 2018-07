Ministro francês chega a Cabul para reunião com Karzai O ministro da Defesa da França, Gerard Longuet, chegou em Cabul, no Afeganistão, neste sábado, para conversações de alto nível, depois que Paris alertou que poderá acelerar a sua retirada da guerra que já dura 10 anos em razão da morte de quatro soldados franceses por um soldado afegão. O ministro francês deverá conversar com o presidente do Afeganistão, Hamid Karzai, os ministros de Defesa e do Interior afegãos e o general John Allen, comandante dos EUA do exército da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) no país.