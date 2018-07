Ministro francês defende desvalorização do euro

Há meses, o ministro tem criticado o BCE. Ele pede por intervenção no mercado cambial, apesar de um acordo entre os 20 países mais industrializados e emergentes, realizado em fevereiro, ter determinado a abstenção do grupo nas desvalorizações competitivas. "Nossos concorrentes globais usam câmbio", disse o ministro em entrevista à rádio francesa Europe 1, citando como exemplo Japão e China. "Estamos pedindo ao Mario Draghi para nos dar as armas para lutarmos na globalização injusta", acrescentou.

Montebourg disse que euro é "muito caro" e fere a economia, tornando as exportações pouco competitivas. Ele defende um patamar em torno de US$ 1,1 ou US$ 1,15 por euro, em vez do atual nível de US$ 1,3. As informações são da Dow Jones.