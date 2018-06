Ministro francês defende política de expulsão de ciganos

Manuel Valls defendeu a política do governo francês de destruir acampamentos dos ciganos e expulsar seus moradores. "Eu aprovei o desmantelamento dessas verdadeiras favelas que representam um perigo tanto para as pessoas de origem cigana, mas também, claro, para as pessoas que vivem em bairros da classe trabalhadora" nas proximidades, onde eles são frequentemente encontrados, disse Valls na rádio France Inter.

Poucos, segundo ele, podem se integrar na sociedade francesa. "Esses povos têm estilos de vida muito diferentes do nosso, e estão claramente em confronto", disse o ministro.

Muitos críticos consideram a política do governo francês racista e discriminatória. A França tem tentado evitar que a Romênia e a Bulgária tenham acesso completo à zona Schengen da Europa, que permite viajar sem passaporte. Os dois países do leste Europeu deve ter acesso à zona de 26 países em 1º de janeiro.

O primeiro-ministro francês, Jean-Marc Ayrault, pediu um processo de admissão em duas etapas. Inicialmente com viagens aéreas e, em seguida, por via terrestre ou viagens marítimas, embora ele não tenha especificado uma data. Fonte: Associated Press.