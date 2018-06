Ministro iraniano diz ser 'possível' acordo nuclear O ministro das Relações Exteriores do Irã, Mohammad Javad Zarif, disse neste domingo ainda ser "possível" fechar um acordo nuclear com potências mundiais, apesar de uma rodada difícil de negociações nesta semana. "O acordo é possível. Mas as ilusões precisam acabar. A oportunidade não deve ser perdida de novo, como em 2005", escreveu Zarif no Twitter , referindo-se ao longo impasse do Irã com potências ocidentais em torno de seu programa nuclear.