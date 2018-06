Ministro japonês faz inspeção em usina de Fukushima

A visita de Hosono, aparentemente destinada a demonstrar a segurança da usina, ocorre em meio ao ressurgimento das preocupações sobre as condições do reator número 4 após a Tokyo Electric Power Co., empresa que opera a unidade, reportar um arqueamento da parede do edifício. Os órgãos reguladores do setor nucelar ordenaram uma nova investigação e testes sísmicos do prédio e de sua piscina de armazenamento de combustível.

O prédio foi danificado por uma explosão e um incêndio logo após a usina ter sido atingida pelo forte terremoto de magnitude 9,0 e um subsequente tsunami no dia 11 de março de 2011. A piscina, localizada no topo do prédio acima do reator, permanece como um dos maiores riscos devido a sua vulnerabilidade a terremotos. As informações são da Associated Press.