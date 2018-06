Ministro mexicano comprou casa de empreiteira envolvida em consórcio O ministro das Finanças mexicano, Luis Videgaray, admitiu que comprou uma casa de uma empresa subsidiária do Grupo Higa em outubro de 2012, um mês antes de assumir a pasta. A empreiteira participou do consórcio para construir o primeiro trem de alta velocidade do país e também vendeu uma mansão no valor de US$ 7 milhões para a primeira-dama do país, Angelica Rivera.