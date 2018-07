Ministro oferece US$ 100 mil por morte de autor de filme O ministro paquistanês Ghulam Ahmad Bilour, responsável pelo sistema ferroviário de seu país, ofereceu ontem uma recompensa de US$ 100 mil pela morte do produtor do filme Inocência dos Muçulmanos, Nakoula Basseley Nakoula. Um porta-voz do governo de Islamabad condenou a declaração e disse que o país estuda uma punição contra Bilour, que qualificou o assassinato do autor da obra ofensiva ao islamismo como um "dever sagrado". "Convido os irmãos do Taleban e os irmãos da Al-Qaeda para se juntar a mim nessa missão abençoada." / REUTERS