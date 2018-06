Ministro saudita diz que está 'muito tarde' para Opep reduzir produção

A Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) não deverá reduzir sua produção, mesmo que venha a ser abordada sobre o assunto por países que não fazem parte do grupo, afirmou hoje o ministro do petróleo da Arábia Saudita, Ali al-Naimi.

Ao ser perguntado, às margens de uma conferência sobre energia em Abu Dabi, se a Opep cortaria sua produção caso nações de fora do cartel oferecessem fazer o mesmo, Al-Naimi disse que está "muito tarde" para isso.

Na prática, a Arábia Saudita é o líder da Opep, cujos integrantes são responsáveis por mais de um terço da produção mundial de petróleo. Segundo Al-Naimi, se países que não pertencem ao grupo quiserem reduzir sua produção, o gesto será bem-vindo.

Durante a conferência na capital dos Emirados Árabes Unidos, dirigentes do setor petrolífero do Golfo Pérsico defenderam mais cedo a decisão da Opep, no mês passado, de manter o teto de sua produção inalterado em 30 milhões de barris por dia. Eles também culparam produtores de fora do cartel pelo excesso de oferta que ajudou a provocar uma drástica queda nos preços do petróleo desde meados do ano. Fonte: Dow Jones Newswires.