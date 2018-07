Ministro se reuniu com executivos de Murdoch O ministro das Finanças da Grã-Bretanha, George Osborne, encontrou-se 16 vezes com executivos das empresas de Rupert Murdoch desde as eleições de maio de 2010. As informações foram publicadas ontem pelo governo em resposta ao escândalo de escutas ilegais realizadas pelo jornal News of the World de Murdoch, que acabou revelando as estreitas ligações entre políticos e empresas do magnata australiano.