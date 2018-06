Ministro sul-africano tenta encerrar greve da mineração

O ministro, que assumiu o cargo em maio, liderou uma rodada de negociações entre as empresas de mineração de platina e o sindicato que representa os mineiros e os funcionários da construção. Ele disse que acompanhará mais uma rodada de conversas entre as partes na segunda-feira.

Se não for encontrada uma solução, ele disse que o sindicato e as empresas terão de voltar ao tribunal de trabalho para que se resolva a questão. Fontes próximas às negociações disseram que é provável que as empresas e o sindicato sejam forçados a voltar ao tribunal.

Uma vez resolvida a greve, o ministro garantiu que irá se concentrar em garantir que as empresas cumpram a legislação para o setor mineral do país e as metas acordadas. Ele disse que, se as empresas forem pegas não transferido as porcentagens determinadas para parcelas historicamente desfavorecidas da população sul-africana, elas correrão o risco de perder suas licenças de mineração. Fonte: Dow Jones Newswires.