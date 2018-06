Ministro venezuelano diz que contou piadas para Chávez O ministro de Relações Exteriores da Venezuela, Elias Jaua, afirmou na segunda-feira que se encontrou com Hugo Chávez em Havana, onde o líder está hospitalizado após realizar uma cirurgia para tratar de um câncer. Em uma série de mensagens divulgadas no Twitter, o diplomata contou que os dois contaram piadas e deram risadas durante o encontro, passando uma impressão positiva sobre o estado de saúde de Chávez, que já está há mais de seis semanas longe do público.