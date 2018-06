Ministros concordam com cessar-fogo no leste ucraniano

As medidas incluem a reabertura das negociações, no mais tardar sábado, "com o objetivo de chegar a um cessar-fogo incondicional, sustentável e mutuamente consentido" que será monitorado pela Organização para a Segurança e Cooperação na Europa (OSCE).

Na declaração, emitida após as conversações desta quarta-feira, os ministros disseram ter saudado a prontidão da Rússia em conceder acesso a seu território aos guardas de fronteira ucranianos para que participem do controle das passagens de fronteira assim que o cessar-fogo passar a vigorar. Fonte: Associated Press.