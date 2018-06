Ministros da Defesa e do Interior aprovados no Iraque O Parlamento do Iraque aprovou os dois candidatos apontados pelo primeiro-ministro Haider al-Abadi para os ministérios da Defesa e do Interior neste sábado. A aprovação encerra o impasse de mais de um mês sobre quem ocuparia os ministérios, num momento em que o país está sob o cerco do grupo extremista Estado Islâmico.