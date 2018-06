Ministros da Otan discutem armas químicas na Síria Informações de que a França confirmou o uso de gás sarin na Síria deu início a discussões às margens da reunião dos ministros de Defesa dos países que compõem a Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), realizada em Bruxelas, mas a aliança ainda se recusa a ter um plano de contingência para operações no país.