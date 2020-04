Ministros da Saúde do G20 realizarão reunião virtual sobre coronavírus no domingo

LONDRES - Os ministros da Saúde do G20 se reunirão virtualmente no próximo domingo, 19, para discutirem o impacto da covid-19, segundo informou a presidência da Arábia Saudita. O Brasil faz parte do G20 e, portanto, o ministro Luiz Henrique Mandetta deverá participar do encontro.

A reunião ocorre depois que a Cúpula Extraordinária de Líderes Virtuais do G20, realizada no mês passado, determinou que eles compartilhassem as melhores práticas nacionais. A ideia das discussões é desenvolver um pacote de ações urgentes para o G20 combater a pandemia de forma conjunta. O Ministro da Saúde da Arábia Saudita, Tawfiq Al-Rabiah, presidirá a reunião.

Entre os principais temas que o grupo debaterá estão a prestação de cuidados de saúde e incentivo a soluções digitais para a coordenação global, priorizar a preparação para a pandemia, manter a segurança do paciente e garantir inclusão na resposta global a emergências de saúde.

Os membros do G20 serão acompanhados por países convidados e organizações internacionais e regionais, incluindo a Organização Mundial da Saúde (OMS), o Grupo Banco Mundial (Bird), a Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), o Banco Islâmico de Desenvolvimento (IsDB), The Global Fund, o Fundo das Nações Unidas para a Infância, União Internacional das Telecomunicações, Aliança das Vacinas (Gavi) e Unitaid.